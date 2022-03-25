الدرجة الثانية - 4 انتصارات خارج الأرض في مجموعة القاهرة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 18:01

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

أقيمت اليوم مباريات الجولة 24 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، حيث فاز الداخلية على مضيفه بورفؤاد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة.

وانتصر المريخ خارج ملعبه أيضا على السكة الحديد بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وفاز بلبيس على وادي دجلة في ملعب الأخير بهدفين دون رد سجلهما أحمد الشامي، وأهدر وادي دجلة ركلة جزاء وتم طرد هدافه رفيق كابو.

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بذلك يرتفع رصيد بلبيس إلى 18 نقطة.

وتغلب الإنتاج الحربي على مضيفه بنها بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة.

وتستأنف المباريات غدا -السبت- بلقاء زد مع بلبيس، ويوم الأحد تقام مباراتي القناة مع الترسانة وبتروجت مع النصر.

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