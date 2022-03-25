الكونفدرالية - كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي الحاسمة

الجمعة، 25 مارس 2022 - 15:31

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز ضد الصفاقسي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز حسم تأهله إلى ربع النهائي برفقة أهلي طرابس، ويتبقى المرحلة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لتحديد صاحب المركز الأول والثاني.

وحدد كاف موعد المباراة في الـ 3 من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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ويدير المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

وحدد كاف 5 إبريل موعدا لقرعة ربع النهائي الساعة 3 مساء في القاهرة.

وحجز عدد من الأندية مقعدهم في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قبل انتهاء دور المجموعات.

وفيما يلي قائمة بالفرق التي تأهلت حتى الآن في كأس الكونفدرالية (لكن دون ترتيب):

المجموعة الأولى: أهلي طرابلس الليبي – بيراميدز

المجموعة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي -(لم تُحسم البطاقة الثانية بعد)

المجموعة الثالثة: المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة: لم يحسم المتأهلين بعد

الكونفدرالية بيراميدز
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