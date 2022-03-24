مؤتمر بلماضي: لن يتم قتلي حال التعثر ضد الكاميرون.. وسعيد بالعودة لجابوما

الخميس، 24 مارس 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

لا يشعر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالضغط قبل مواجهة الكاميرون وبعد الإخفاق في كأس أمم إفريقيا 2021 وتوديع البطولة من دور المجموعات.

ويحل منتخب الجزائر ضيفا على الكاميرون غدا الجمعة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس قائلا: "الخسارة في مباريات كأس إفريقيا ليس لديها علاقة بلقاء الغد".

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وواصل "لا أشعر بالضغط والضغط الوحيد هو رغبتي في تشريف بلدي وإسعاد الجمهور الجزائري".

وشدد "في حال التعثر أنا لن أتعرض للقتل. لا يهمني منصبي ولا يهمني أمر أخر سوى الدفاع عن بلدي والبحث عن التأهل إلى المونديال هو الأهم".

وعن العودة لملعب جابوما الذي شهد إخفاق الجزائر في أمم إفريقيا وتوديع البطولة من دور المجموعات قال: "أهمية مباراة الغد لا تجعلنا نفكر في مكان إقامتها".

وأكمل "أنتم الصحفيين الكاميرونيين تتحدثون عن الملعب وأنا لم أفعل ذلك ولو لم تسألوا عنه لما تحدثت عن الأمر".

وأتم "أنا سعيد باللعب هنا مجددا في هذا الملعب".

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