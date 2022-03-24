مؤتمر محرز: لا أفهم لماذا أعدتونا لملعب جابوما؟.. وسنرى إن كان مدافع الكاميرون لاعبا كبيرا

لا يعرف رياض محرز قائد منتخب الجزائر سبب قرار الكاميرون بإقامة مباراتهما في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب جابوما.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي الجزائر

وتحدث محرز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "لديكم في الكاميرون العديد من الملاعب الرائعة ولا أفهم سبب الإصرار على إقامة المباراة هنا".

وأكمل "كنا نود زيارة باقي ملاعب الكاميرون بعدما لعبنا على جابوما في وقت سابق".

وكان منتخب الجزائر خاض بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في ملعب جابوما حيث هُزم مرتين وتعادل في لقاء وودع المسابقة من دور المجموعات.

وأضاف "حضرنا أنفسنا جيدا والكل جاهز للمباراة".

ورفض محرز الحديث عن كأس أمم إفريقيا الأخيرة وقال: "يجب أن نتحدث الآن عن المباراة المقبلة، أما مبارياتنا السابقة ضد الكاميرون أصبحت من الماضي ومن سيفوز الآن سيصل للمونديال".

وعن تألق الظهير الأيسر لمنتخب الكاميرون نوهو لاعب سياتل الأمريكي قال: "ألعب أسبوعيا في الدوري الإنجليزي ضد مدافعين كبار وسنرى غدا إن كان حقا مدافع كبير".