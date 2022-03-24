كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحدد كاف موعد القرعة في الـ 5 من أبريل، الثلاثاء المقبل في عاصمة مصر، القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وحجز عددا من الأندية مقعدهم في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قبل انتهاء دور المجموعات.

ويتبقى المرحلة الأخيرة من دور المجموعات الحاسمة، ومن المقرر أن تقام في بين الأول والثالث من أبريل المقبل.

فيما يلي قائمة بالفرق التي تأهلت حتى الآن (لكن دون ترتيب):

بطولة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - (بطاقة التأهل بين الثانية بين الأهلي والهلال السوداني)

المجموعة الثانية: الرجاء البيضاوي المغربي – وفاق سطيف الجزائري

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي – شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي - بيترو دي لواندا الأنجولي

كأس الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: أهلي طرابلس الليبي – بيراميدز

المجموعة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي -(لم تُحسم البطاقة الثانية بعد)

المجموعة الثالثة: المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة: لم يحسم المتأهلين بعد