كاف يعلن عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الخميس، 24 مارس 2022 - 19:53

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحدد كاف موعد القرعة في الـ 5 من أبريل، الثلاثاء المقبل في عاصمة مصر، القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وحجز عددا من الأندية مقعدهم في دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قبل انتهاء دور المجموعات.

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ويتبقى المرحلة الأخيرة من دور المجموعات الحاسمة، ومن المقرر أن تقام في بين الأول والثالث من أبريل المقبل.

فيما يلي قائمة بالفرق التي تأهلت حتى الآن (لكن دون ترتيب):

بطولة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - (بطاقة التأهل بين الثانية بين الأهلي والهلال السوداني)

المجموعة الثانية: الرجاء البيضاوي المغربي – وفاق سطيف الجزائري

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي – شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي - بيترو دي لواندا الأنجولي

كأس الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: أهلي طرابلس الليبي – بيراميدز

المجموعة الثانية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي -(لم تُحسم البطاقة الثانية بعد)

المجموعة الثالثة: المصري - تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الرابعة: لم يحسم المتأهلين بعد

دوري أبطال إفريقيا كونفدرالية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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