مؤتمر كوبر: سنجعل المواجهة صعبة على أحد أكبر منتخبات إفريقيا

الخميس، 24 مارس 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر - مصر

يدرك هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية صعوبة مهمة عبور المغرب في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم بملعب الشهداء.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "نعلم أن الأمر لن يكون سهلا. المغرب أحد أكبر المنتخبات الإفريقية".

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وأضاف الأرجنتيني "توقعت أن يكون المنتخب المغربي أحد المرشحين للتتويج بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لكني كنت على خطأ".

وودع منتخب المغرب البطولة من ربع النهائي على يد منتخب مصر.

وأكمل كوبر "لدينا فرصة لجعل المواجهة صعبة عليهم، يجب أن نكون في أتم الاستعداد لخوض هذه المباراة".

وواصل مدرب مصر السابق "ندرك أنها لن تكون مباراة سهلة. لكننا سندافع عن حظوظنا، ونثق في قدرتنا على الفوز يوم الجمعة".

ويقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم الثلاثاء، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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