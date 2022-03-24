في الـ39 من عمره.. جيرمان ديفو يعلن اعتزال كرة القدم
الخميس، 24 مارس 2022 - 13:18
كتب : FilGoal
أعلن جيرمان ديفو مهاجم سندرلاند اعتزاله كرة القدم في الـ39 من عمره.
وقال ديفو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعد 22 عاما من لعب كرة القدم قررت الاعتزال".
وأضاف "القرار كان صعبا، واتخذته بعد استشارة المقربين لي".
وسجل ديفو 305 أهداف في 764 مباراة مع العديد من الأندية الإنجليزية.
وبدأ مهاجم إنجلترا السابق مسيرته في وست هام يونايتد ووصل إلى قمة تألقه مع توتنام، حين تزامل مع أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر.
كما لعب ديفو في صفوف رينجرز وبورنموث وبورتسموث وتورنتو إف سي.
كان ديفو يلعب مع سندرلاند منذ يناير الماضي، بعد عودته للنادي حيث أمضى موسمين ونصف بين 2015 و2017.
وكان من المقرر أن يستمر عقده هناك حتى نهاية الموسم.
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