كاف يعلن نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية بالتصديق على تقنية الفيديو في التصفيات وجديد أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نتائج الاجتماع الافتراضي الذي أقيم بعد ظهر يوم الأربعاء برئاسة باتريس موتسيبي.

وناقشت اللجنة التنفيذية المسابقات القادمة بما فيها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته يومي 25 و29 من مارس الجاري.

وصدّق موتسيبي على قرار استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كما تلقت اللجنة التنفيذية تقارير وتحديثات من وفود تفتيش كاف التي زارت البلدان التي ستسضيف كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 في المغرب، وإفريقيا للمحليين في الجزائر وأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقدّم فيرون موسينجو السكرتير العام لـ كاف تقريرا عن زيارته لكوت ديفوار ولاحظت اللجنة التنفيذية التقدم وستواصل المشاركة مع السلطات الحكومية.

وتلقت اللجنة التنفيذية تحديثا عن حالة المسابقات القادمة والدول التي قدمت عطاءات لاستضافة المسابقات، وسيصدر كاف إعلانا عن المضيفين والمواعيد في وقت لاحق.