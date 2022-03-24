بلماضي: هذا الجيل يستحق التواجد في المونديال.. سنفعل المستحيل من أجل ذلك

أوضح جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري سيفعل المستحيل من أجل عبور موقعة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على الكاميرون يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل للمونديال، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء في الإياب.

وقال بلماضي في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية: "نشعر براحة كبيرة في معسكر الفريق بغينيا الاستوائية، الحمد لله كل الأمور جرت بخير".

وأضاف "عملنا بجد من أجل الاستعداد للمباراة بشكل جيد".

وتابع "قمنا بعمل كبير منذ 2018 ونحن نعمل على التأهل إلى المونديال. هذا الجيل يستحق التواجد في المونديال".

وأتم "تحدثنا عن العديد من الأمور مع اللاعبين، لدينا مبارتين فاصلتين إلى المونديال. إن شاء الله سنفعل المستحيل من أجل ضمان التأهل".

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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