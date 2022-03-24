طاقم حكام موزمبيقي لإدارة مواجهة الزمالك أمام ساجرادا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تعيين طاقم تحكيم موزمبيقي بقيادة سيلسو أرميندو ألفاكو لإدارة مواجهة الزمالك أمام ساجرادا.

ويستضيف الزمالك فريق ساجرادا في السادسة من مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الزمالك مشواره في بطولة دوري الأبطال يوم الجمعة بعدما ودع المنافسات وضمن فريقا الوداد وبترو أتليتكو التأهل لربع النهائي.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن إدارة ألفاكاو المباراة تحكيميا ويعاونه كل من أرسينيو مارينجولي مساعد أول، وأوليفيو أدريانو سايمو مساعد ثان، وأدريانو ألفينار حكما رابعا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما ساجرادا يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان الزمالك قد تعادل ثلاث مباريات أمام كل من بترو أتليتكو مرتين وساجرادا.

وخسر الأبيض أمام الوداد ذهابا وإيابا ليتأكد خروجه من دور المجموعات هذا الموسم.