مؤتمر صحفي لـ صلاح وكيروش ليلة مباراة السنغال

الخميس، 24 مارس 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

مؤتمر محمد صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار

سيظهر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح قائد الفراعنة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء السنغال في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الجمعة، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأفاد اتحاد الكرة المصري أن المؤتمر الصحفي سيقام في الخامسة إلا ربع مساء يوم الخميس بملعب الدفاع الجوي.

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ويحضر المؤتمر الصحفي كيروش ومحمد صلاح قائد الفريق.

فيما يقام في السادسة مساء الخميس، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة.

وتقام المباراة في استاد القاهرة وتنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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