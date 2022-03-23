زيزو: مباراة السنغال الأهم في حياة لاعبي منتخب مصر

شدد أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر على أن جميع لاعبي الفراعنة في حالة تركيز شديدة قبل مواجهة السنغال.

وقال زيزو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "معسكر المنتخب إيجابي وكل اللاعبين على أتم الاستعداد لمواجهة السنغال وفي حالة تركيز شديدة".

وأضاف "خسارة نهائي إفريقيا لم يمر عليها فترة طويلة ونعيد مشاهدة المباراة أكثر من مرة لتفادي السلبيات وعدم الوقوع في نفس الأخطاء".

وأكمل "الجمهور المصري يريد مشاهدة منتخب بلاده ولاعبيه في كأس العالم ونحن نعرف ذلك جيدا".

واستمر في تصريحاته "مباراتي السنغال هما أهم مباراتين في حياة اللاعبين، ونعرف جيدا أن الشعب المصري يريد التأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "الجمهور سيملئ مدرجات استاد القاهرة ويشجعنا طوال المباراة وإن شاء الله نسعدهم".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة وتنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من شهر مارس الجاري.

ووصل منتخب السنغال قبل قليل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة مصر. (طالع التفاصيل)

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