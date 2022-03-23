منتخب السنغال يصل مصر

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 22:17

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال - كأس إفريقيا - مراسم تتويج السنغال بالبطولة

وصلت بعثة منتخب السنغال منذ قليل إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتم حاليا إنهاء إجراءات البعثة بالكامل تمهيدا لبدء معسكرهم في القاهرة.

ورفض منتخب السنغال إجراء أي أحاديث إعلامية كما كان هناك تأمين خاص لقائد الفريق ساديو ماني.

أخبار متعلقة
الإعلان عن معلقي مباراة مصر والسنغال جماهير الكونغو تشوش على تدريبات منتخب المغرب عمر جابر: أي لاعب سيدفع به كيروش أمام السنغال سيقتال من أجل تحقيق الفوز

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق سبب تأخر وصول السنغال إلى القاهرة لأكثر من ساعتين بعد حدوث تأخير في إنهاء إجراءات سفرهم من المغرب.

وكان من المفترض أن تصل الطائرة في تمام السابعة والنصف مساء لكنها وصلت بعد ذلك بساعتين.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية، داكار.

من جهة أخرى كان اتحاد الكرة المصري أعلن دعوته لـ48 لاعبا من أساطير الكرة المصرية لحضور المباراة.

والـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم هم كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.

السنغال مصر منتخب مصر حلم المونديال
نرشح لكم
السولية: لا أعذار وهدفنا واحد.. ونذكر أنفسنا بما قلناه قبل شهرين لاعب الكونغو السابق لـ في الجول: لست من المعجبين بـ هيكتور كوبر ولكنه يتمتع بكامل دعمنا الإعلان عن معلقي مباراة مصر والسنغال دوري أبطال إفريقيا - الهلال يعلن طاقم تحكيم مباراته مع الأهلي جماهير الكونغو تشوش على تدريبات منتخب المغرب لاعب المغرب السابق لـ في الجول: سنعتمد على قوة الدفاع أولا ضد الكونغو.. وهذا عيب خليلوزيتش في الجول يكشف سبب تأخر وصول منتخب السنغال إلى مصر اتحاد الكرة يوجه الدعوة لـ48 أسطورة في تاريخ الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال
أخر الأخبار
زيزو: مباراة السنغال الأهم في حياة لاعبي منتخب مصر 29 دقيقة | تصفيات كأس العالم
السولية: لا أعذار وهدفنا واحد.. ونذكر أنفسنا بما قلناه قبل شهرين 50 دقيقة | منتخب مصر
رسالة مؤثرة من كيروش للشعب قبل مواجهة السنغال.. "ارفعوا علم مصر في نوافذ كل البيوت" ساعة | تصفيات كأس العالم
الحكومة البريطانية تسمح لـ تشيلسي بعودة بيع التذاكر للجماهير ساعة | دوري أبطال أوروبا
منتخب السنغال يصل مصر 2 ساعة | إفريقيا
لاعب الكونغو السابق لـ في الجول: لست من المعجبين بـ هيكتور كوبر ولكنه يتمتع بكامل دعمنا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
الهلال السوداني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو ضد الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الإعلان عن معلقي مباراة مصر والسنغال 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات