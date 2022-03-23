منتخب السنغال يصل مصر

وصلت بعثة منتخب السنغال منذ قليل إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتم حاليا إنهاء إجراءات البعثة بالكامل تمهيدا لبدء معسكرهم في القاهرة.

ورفض منتخب السنغال إجراء أي أحاديث إعلامية كما كان هناك تأمين خاص لقائد الفريق ساديو ماني.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق سبب تأخر وصول السنغال إلى القاهرة لأكثر من ساعتين بعد حدوث تأخير في إنهاء إجراءات سفرهم من المغرب.

وكان من المفترض أن تصل الطائرة في تمام السابعة والنصف مساء لكنها وصلت بعد ذلك بساعتين.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية، داكار.

من جهة أخرى كان اتحاد الكرة المصري أعلن دعوته لـ48 لاعبا من أساطير الكرة المصرية لحضور المباراة.

والـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم هم كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.