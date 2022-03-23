رسالة مؤثرة من كيروش للشعب قبل مواجهة السنغال.. "ارفعوا علم مصر في نوافذ كل البيوت"

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة مؤثرة وهامة للجمهور المصري وذلك قبل مواجهة السنغال المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال كيروش عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع يعلم أن مباراة السنغال بالنسبة لمصر هي نهائي كأس العالم".

وأضاف "كل الأمور تسير بشكل جيد في الاستعداد لمواجهة السنغال والحمد لله لا يوجد أي إصابات بين اللاعبين".

وأكمل "وهي فرصة لتأهل المنتخب لكأس العالم وهذا هو السبب أن كل اللاعبين لديهم ثقة كبيرة وحماس من أجل هذه المباراة".

وشدد "من الطبيعي أن المباراة لن تكون سهلة على لاعبي منتخب مصر وأيضا السنغال".

وانتقل موجها حديثه للجمهور قائلا: "يجب أن يفهم الجمهور أن المباراة ستكون على مرحلتين لمدة 180 دقيقة، الأولى في مصر والثانية في السنغال".

واستمر في تصريحاته "مع حضور الجمهور لاعبي منتخب مصر مستعدين للتضحية في الملعب من أجل الفوز والتأهل لكأس العالم، وهذا تحدي كبير بالنسبة للاعبين".

وواصل "أريد أن أوجه رسالة للجمهور المصري، أريد أن يكون شعب مصر بالكامل على قلب رجل واحد يوم الجمعة خلال مباراة السنغال".

وطلب من الجمهور "يتبقى 28 ساعة على مواجهة السنغال وأريد أن يكون علم مصر مرفوعا في نوافذ كل البيوت المصرية".

وأكد كيروش "أطلب من كل أولياء الأمور أن يجعلوا أبنائهم يرتدون قميص منتخب مصر يوم الجمعة".

وأوضح "نحتاج أن يكون الجمهور في حالة حماس كبيرة أمام السنغال وأن يكون جاهز للتشجيع ويجب أن يعلم الجمهور أنه سيتحمل الكثير أثناء المباراة".

وأتم تصريحاته "أريد أن يكون الجمهور بالكامل في استاد القاهرة مرتديا لقميص المنتخب لأن الجمهور هو اللاعب رقم 12، وقد اضطر إلى إخراج محمد صلاح من المباراة وإشراك اللاعب رقم 12 بدلا منه".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة في استاد القاهرة وتنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم 29 من شهر مارس الجاري.

ووصل منتخب السنغال قبل قليل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة مصر. (طالع التفاصيل)

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