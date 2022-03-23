الهلال السوداني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو ضد الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني طلبه بتطبيق تقنية التحكيم بالفيديو VAR خلال مباراته ضد الأهلي.

ويلعب الهلال ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 3 أبريل المقبل، في استاد الأهلي we السلام.

وكشف الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تقدمه بطلب للاتحاد الإفريقي من أجل المطالبة بتطبيق تقنية الفيديو في المباراة ضد الأحمر.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الثالث والمريخ الرابع.

فيما يتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي المجموعة بـ13 نقطة.

وكشف الهلال السوداني اليوم الأربعاء إسناد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراته ضد الأهلي للزامبي جاني سيكازوي.