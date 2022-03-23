دوري أبطال إفريقيا - الهلال يعلن طاقم تحكيم مباراته مع الأهلي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 21:26

كتب : محمد عبد العظيم

علي معلول مع الأهلي أمام الهلال

أعلن الهلال السوداني اليوم الأربعاء إسناد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراته ضد الأهلي للزامبي جاني سيكازوي.

وأشار الهلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن الكاميروني ألفيس سيتولى مهمة المساعد الأول، فيما يكون فاتسوني المساعد الثاني.

على أن يكون الكاميروني بليس يفين الحكم الرابع، ويكون الإثيوبي ألمو مازينجيا مراقبا للمباراة.

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وسبق لسيكازوي إدارة خمس مباريات من قبل للأهلي، فاز المارد الأحمر في ثلاث مباريات وتعادل مرتين.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في الثالث من شهر أبريل المقبل في ملعب السلام في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الهلال الثالث والمريخ الرابع.

فيما يتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة بـ13 نقطة.

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