لاعب المغرب السابق لـ في الجول: سنعتمد على قوة الدفاع أولا ضد الكونغو.. وهذا عيب خليلوزيتش

يؤمن عبد السلام الغريسي نجم المغرب السابق أن أسود الأطلس سيعتمدون على قوة دفاعهم أولا حينما يلاقون الكونغو الديمقراطية في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث عبد السلام الغريسي لـFilGoal.com قائلا: "ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين، الذين سيلعبان بكل الحيطة والحذر، المنتخب المغربي سيلعب مباراة تكتيكية في المقام الأول وسيعتمد على قوة الدفاع أولا، وسنحاول تسجيل هدف لنمتلك الأفضلية في مباراة الإياب".

وواصل "وبالطبع سيحاول منتخب الكونغو الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره من أجل الدخول في مباراة الإياب بارتياح تام".

وأكمل "وبالطبع قوة المنتخب المغربي في الهجوم، نملك لاعبين كبار مثل يوسف النصيري وأيوب الكعبي، ونمتلك نظام جيد على أرض الملعب وتناسق بين كافة الخطوط".

وعن سلبيات أسود الأطلس قال: "ما يعيب المنتخب المغربي هو بعض التغييرات الخاطئة للمدرب وحيد خليلهوزيتش، وهو يواجه الأرجنتيني كوبر المعروف بطابعه الدفاعي وهو مدرب جيد".

أما وعن انضمام عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، قال: "هو لاعب قوي وسريع، وأتمنى أن ينسينا غياب حكيم زياش لاعب تشيلسي".

وعن رأيه في خليلهوزيتش مدرب المغرب، قال: "مدرب يمتلك تجربة كبيرة ومنذ فترة يتواجد على رأس المنتخب وعرف الكرة المغربية لكنها آخر فرصة له إذا لم سيصعد إلى كأس العالم سيرحل عن المنتخب".

يحل منتخب المغرب ضيفا على الكونغو يوم الجمعة المقبلة، فيما يستضيف في الإياب الثلاثاء المقبل.