في الجول يكشف سبب تأخر وصول منتخب السنغال إلى مصر

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 19:56

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال - كأس إفريقيا - مراسم تتويج السنغال بالبطولة

تأخرت بعثة منتخب السنغال للوصول إلى مصر استعدادا للقاء الفراعنة في المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الطائرة التي كان سيستقلها المنتخب السنغالي من المغرب إلى مصر تأخر موعد انطلاقها.

وجاء ذلك بسبب التأخر في إنهاء بعض الإجراءات في المغرب.

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وبناء عليه تقرر وصول منتخب السنغال إلى مصر في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بدلا من السابعة والنصف.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية، داكار.

من جهة أخرى كان اتحاد الكرة المصري أعلن دعوته لـ48 لاعبا من أساطير الكرة المصرية لحضور المباراة.

والـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم هم كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.

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