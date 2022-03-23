سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن اتصال بعض أندية الدوري الإنجليزي بالنجم الفرنسي بول بوجبا لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وذكرت الشبكة أن هناك ناديان من أندية الدوري الإنجليزي دون الكشف عنهما، تواصلا مع بوجبا خلال الأيام السابقة وأثناء تواجده في معسكر منتخب فرنسا، لمعرفة رأيه في الانتقال لأحدهما في الموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل انتهاء تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، وسط اهتمام بعض أندية أوروبا مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

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لكن بوجبا لن يحسم موقفه إلا بعد معرفة اسم المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد.

ويظل إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، هو أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجيك.

وكانت صحيفة "تليجراف" كشفت في وقت سابق عن نية بوجبا دخول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كلاعب حر، ودراسة العرض الأفضل له من بين العروض التي تلقاها.

يذكر أن بوجبا خرج من يونايتد إلى يوفنتوس في 2012، قبل أن يعود في صيف 2016 بصفقة قياسية آنذاك كلفت النادي قرابة 120 مليون يورو.

وخاض بوجبا البالغ من العمر 29 عاما، 23 مباراة بقميص يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

بوجبا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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