حسام البدري ضمن المرشحين لتولي تدريب منتخب رواندا

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

حسام البدري

يضع الاتحاد الرواندي لكرة القدم اسم حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر والأهلي السابق ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة المنتخب فنيا.

ورحل فينسينت ماشيمي المدير الفني لـ رواندا عقب نهاية تعاقده الشهر الماضي.

وبدء الاتحاد الرواندي البحث عن مدرب جديد

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وقال حساب الاتحاد الرواندي عبر "تويتر": "بينما نحن في منتصف جدول مباريات الأجندة الدولية، لا توجد مباريات مقررة للمنتخب، يجري الاتحاد الرواندي حاليا محادثات مع المرشحين لمنصب تدريب المنتخب الوطني".

وجاء قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب رواندا كالآتي:

الفرنسي آلان جيريس

النيجيري صنداي أوليسيه

الفرنسي سيباستيان مايني

الإسباني توني هيرنانديز

الأرجنتيني جابريل أليجاندرو بوريستين

المصري حسام البدري

التشيكي إيفان هاشيك

السويسري أرينا جيليريمو

الإنجليزي ستيفان كونستاتين

الفرنسي نويل توسيه

وكان منتخب رواندا قد تذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقاد ماشيمي البالغ 41 عاما منتخب رواندا لمدة 4 سنوات ورحل عقب توصله لاتفاق مع الاتحاد لعدم تجديد التعاقد.

ولم يسبق لمنتخب رواندا التأهل لكأس العالم من قبل، واكتفى بالمشاركة في أمم إفريقيا مرة وحيدة جاءت في نسحة 2004.

منتخب رواندا حسام البدري
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