حسام البدري ضمن المرشحين لتولي تدريب منتخب رواندا

يضع الاتحاد الرواندي لكرة القدم اسم حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر والأهلي السابق ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة المنتخب فنيا.

ورحل فينسينت ماشيمي المدير الفني لـ رواندا عقب نهاية تعاقده الشهر الماضي.

وبدء الاتحاد الرواندي البحث عن مدرب جديد

وقال حساب الاتحاد الرواندي عبر "تويتر": "بينما نحن في منتصف جدول مباريات الأجندة الدولية، لا توجد مباريات مقررة للمنتخب، يجري الاتحاد الرواندي حاليا محادثات مع المرشحين لمنصب تدريب المنتخب الوطني".

وجاء قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب رواندا كالآتي:

الفرنسي آلان جيريس

النيجيري صنداي أوليسيه

الفرنسي سيباستيان مايني

الإسباني توني هيرنانديز

الأرجنتيني جابريل أليجاندرو بوريستين

المصري حسام البدري

التشيكي إيفان هاشيك

السويسري أرينا جيليريمو

الإنجليزي ستيفان كونستاتين

الفرنسي نويل توسيه

Bamwe muri abo bakandida ni: Alain Giresse (FRA) Sunday Oliseh (NIG) Sebastian Migne (FRA) Tony Hernandez (SPA) Gabriel Alegandro Burstein (ARG) Hossam Mohamed El Badry (EGY) Ivan Hasek (CZEK) Arena Gugliermo (SWITZ) Stephane Constantine Noel Tossi (FRA) n'abandi... — Rwanda FA (@FERWAFA) March 23, 2022

وكان منتخب رواندا قد تذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقاد ماشيمي البالغ 41 عاما منتخب رواندا لمدة 4 سنوات ورحل عقب توصله لاتفاق مع الاتحاد لعدم تجديد التعاقد.

ولم يسبق لمنتخب رواندا التأهل لكأس العالم من قبل، واكتفى بالمشاركة في أمم إفريقيا مرة وحيدة جاءت في نسحة 2004.