قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي - روني وفييرا أول المنضمين في 2022

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

واين روني قاعة المشاهير

قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي الممتاز تستقبل عضوين جديدين، واين روني ثاني هدافي البريميرليج وباتريك فييرا أحد أهم أعضاء دوري اللاهزيمة لـ أرسنال في 2004.

ومن المنتظر أن يعلن الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة مصغرة للجماهير مكونة من 25 لاعبا لاختيار 6 عناصر أخرى تضاف إلى الثنائي.

وسيتم فتح باب التصويت حتى 3 إبريل في تمام التاسعة مساء بتوقيت جرينيتش.

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ويتواجد واين روني بعد أن أنهى مسيرته في المركز الثاني لهدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 208 مباراة.

وصنع واين روني 103 تمريرة حاسمة ليكون ثالث أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي.

واين روني هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من 200 هدفا وقدم أكثر من 100 تمريرة حاسمة في البريميرليج.

مدرب ديربي كاونتي الحالي هو أكثر لاعب يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة طوال تاريخ البريميرليج برصيد 36 مباراة متفوقا على تييري هنري صاحب الـ32 مباراة وآلان شيرار 31 مباراة وأندي كول 28 مباراة وفرانك لامبارد 27 مباراة.

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وفاز روني بـ 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، 4 ألقاب لـ كأس الرابطة ومثلها لـ الدرع الخيرية الإنجليزية، لقب واحد لدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي.

وقال واين روني في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "إنه لشرف كبير أن أكون في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز ، جنبا إلى جنب مع مجموعة رائعة من اللاعبين الذين تم تجنيدهم بالفعل".

وأضاف "كبرت وشاهدت الدوري الإنجليزي الممتاز بقدر ما أتذكر. كان حلمي دائما أن أصبح لاعب كرة قدم محترفا وأحرز الأهداف وأحرز الألقاب وكنت محظوظا بما يكفي للفوز بالدوري الممتاز خمس مرات".

وأتم "لدي الكثير من الذكريات الرائعة من سنواتي في اللعب مع إيفرتون ومانشستر يونايتد وأنا فخور حقا بما حققناه. دخول قاعة المشاهير أمر خاص جدا بالنسبة لي شخصيا".

على الجانب الآخر، كان باتريك فييرا أحد أهم لاعبي فريق أرسنال الذي فاز بدوري اللاهزيمة في 2004.

توج فييرا بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، والدرع الخيرية 3 مرات.

وقال فييرا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي: "إن الانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز يعد إنجازا رائعا. عندما تلقيت الأخبار فكرت في الماضي عندما كنت صبيا صغيرا يلعب في السنغال أو في إحدى ضواحي باريس".

وأضاف "أن أكون هناك مع أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم فهذا أكبر مما كنت أفكر فيه. وجود اسمي حول هؤلاء اللاعبين يجعلني أشعر بالفخر ويجعلني أدرك كم كنت جيدا".

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وتابع "الانضمام إلى الشركة ليس سيئا. كنت محظوظا لأنني ألعب في نفس الوقت الذي لعب فيه البعض منهم بالطبع بما في ذلك تييري هنري ودينيس بيركامب لذا فإن مشاركة ذلك معهم تجعلني أدرك أنني حظيت بمسيرة جيدة حقا".

وأتم "ما يجعلني سعيدا وفخورا حقا هو ذكر اسمي من قبل لاعبي خط الوسط الصاعدين الجدد كمثال على الطريقة التي يرغبون في اللعب بها".

وتواجد ثمانية لاعبين في القائمة لـ عام 2021 وهم آلان شيرر وتييري هنري وديفيد بيكهام ودينيس بيركامب وإريك كانتونا وستيفن جيرارد وروي كين وفرانك لامبارد.

واين روني باتريك فييرا الدوري الإنجليزي
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