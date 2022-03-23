سكاي: محادثات إيجابية بين مانشستر يونايتد وتن هاج

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة مانشستر يونايتد أجرت محادثات مثمرة مع إريك تن هاج مدرب أياكس من أجل تدريب الفريق الموسم المقبل.

رالف رانجنيك يتولى تدريب يونايتد بشكل مؤقت ويبدو أنه لن يستمر في الموسم المقبل حسب تقارير عديدة.

وأفاد تقرير سكاي أن إدارة مانشستر يونايتد أعجبت برؤية الهولندي تن هاج وفلسفته.

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وأضاف التقرير أنه لا يوجد مرشح مفضل لمنصب المدير الفني للشياطين الحمر إلى الآن.

تستمر إدارة مانشستر يونايتد في مساعيها للبحث عن مدير فني جديد خلفا لرالف رانجنيك لإعادة الفريق على طريق الأمجاد.

وإلى ذلك، نفى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي لتولي مهمة قيادة الفريق.

بحسب سكاي سبورت، فإن مانشستر يونايتد لن يتعاقد مع المدرب الألماني وأن النادي يراقب 4 أسماء ليس من ضمنها توخيل.

ويعد تن هاج المدير الفني الحالي لـ أياكس أبرز المرشحين للتواجد في مهمة تدريب مانشستر يونايتد لكن إدارة النادي لديها شكوك حول قدرة تعامل المدرب مع ناد بحجم يونايتد والضغوطات المصاحبة له.

ويتصدر تين هاج قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بجانب ماوريسيو بوكيتينو ولويس إنريكي وجولين لوبيتيجي بحسب التقارير.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن بوكيتينو هو الخيار الملموس لمنافسة مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول لأنه يتمتع بمهارات جيدة أمام الاثنين بينما كان يعاني من قيود شديدة في توتنهام.

وكشف مصدر في مانشستر يونايتد لـ سكاي سبورتس أنه في عالم مثالي كان سيكون جوليان ناجيلسمان ضمن الخيارات لكن هناك إدراكا بأنه لن يرحل عن بايرن ميونيخ حتى يتمكن من الانتقال إلى خيار مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توماس توخيل في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ميدلسبره: "هل تشعر أني غير ملتزم مع هذا النادي؟ بالطبع لا. أحب العمل مع تشيلسي وهذا النادي لديه كل ما يحتاجه ليجعلني سعيدا".

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ويصارع من أجل ضمان مؤكز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل وسينهي موسمه الخامس على التوالي دون الفوز بأي لقب.

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