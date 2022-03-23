عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي

يعود عمرو جمال مهاجم فاركو إلى القاهرة قادما من النمسا بعد غدا الجمعة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي الخميس الماضي.

عمرو جمال النادي : فاركو فاركو

وأجرى عمرو جمال جراحة الرباط الصليبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة والتي أجرى فيها الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي لاعبا الأهلي نفس الجراحة.

وبدأ مهاجم فاركو مرحلة العلاج الطبيعي بعد الجراحة ويرافق عمرو جمال في رحلته العلاجية مجدي وهبي طبيب فاركو.

واستمر عمرو جمال في النمسا بعد الجراحة لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعي.

وشارك عمرو جمال مع فاركو في 11 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين في 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبي.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

ويأتي ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.