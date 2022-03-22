هارفي إيليوت: صلاح أفضل لاعب في العالم.. وحلم أي شاب اللعب جواره

يرى هارفي إيليوت لاعب ليفربول الشاب أن محمد صلاح قائد منتخب مصر هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

هارفي إليوت النادي : ليفربول ليفربول

وقال إيليوت في تصريحات نقلتها صحيفة "أنفيلد ووتش": "في رأيي محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، بجانب ترينت ألكساندر أرنولد على الناحية اليمنى".

وأضاف "من منا لا يحب اللعب بجوار محمد صلاح؟ هذا حلم لأي شاب".

اللاعب الشاب أكمل "يورجن كلوب مثل الأب بالنسبة لي، إنه يشعرنا بالدفء وأيضا بالمزاح، والجميع يشاهد كيف يتعامل مع اللاعبين ويتفاعل مع الجمهور".

ولعب إيليوت البالغ من العمر 18 عاما مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات في مختلف البطولات.

وتعرض إيليوت لإصابة قوية في بداية الموسم مع ليفربول ابتعد بسببها عن الملاعب لأكثر من 3 شهور قبل أن يعود مرة أخرى.