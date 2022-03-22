كلوب: دياز لا يتحدث الإنجليزية وهذه أزمة.. ويستطيع تحقيق ما فعله صلاح

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

لويس دياز أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لويس دياز لاعب فريقه سيكون أحد المواهب الخاصة للفريق الأحمر في السنوات المقبلة.

لويز دياز

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "أنفيلد ووتش": "عرفنا أن لويس دياز سيناسب طريقة لعب ليفربول منذ مشاهدته للمرة الأولى".

وأضاف "سبب التعاقد مع لويس دياز هو الجودة التي يتمتع بها وطريقة لعبه، وعندما شاهدناه علمنا أنه سيتأقلم سريعا معنا".

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واستمر في تصريحاته "دياز يمتاز بالثقة في نفسه، ورأينا ذلك عندما شاهدنا مبارياته مع بورتو ومنتخب كولومبيا".

وشدد "نريده أن يكون طبيعيا في المباريات، إنه يبلغ من العمر 25 عاما فقط وسيكون موهبة خاصة لليفربول في السنوات المقبلة".

وأكمل "إذا أراد دياز الاستمرار في ليفربول طوال مسيرته فهو يناسب تماما طريقة الفريق، وبعد مشاهدة مسيرة محمد صلاح وساديو ماني وهي تنفجر مع ليفربول من الصعب ألا ترى دياز يفعل الشيء نفسه".

وعن الأزمة التي يواجهها كلوب مع دياز قال: "هناك مشكلة لغوية تقابلنا خلال التعامل مع دياز، هو لا يتحدث الإنجليزية وأنا لا أتحدث الإسبانية".

وأتم تصريحاته "هو الآن يتعلم اللغة الإنجليزية وأنا لا أتعلم الإسبانية، لذا سيتعين علينا الانتظار حتى تتحسن لغته الإنجليزية".

وانضم لويس دياز لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بورتو البرتغالي.

ولعب مع ليفربول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها هدفين.

لويس دياز ليفربول محمد صلاح كلوب
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