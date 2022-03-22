تقرير: كونتي يمنح الضوء الأخضر لـ توتنام لبيع ريجيليون

منح أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل بيع سيرجيو ريجيليون الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة أخبار Football Insider أن كونتي يرحب باستقبال العروض لبيع الظهير الأيسر الإسباني في الصيف المقبل.

وأضافت أن كونتي مقتنع بإمكانيات ريان سيسينيون الظهير الأيسر الشاب الذي ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع الفريق اللندني.

يأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى تفكير برشلونة في التعاقد مع ريجيليون، في ظل بحث النادي الكتالوني عن ظهير أيسر لتدعيم هذا المركز بسبب تقدم العمر بـ جوردي ألبا.

ولا يزال ريال مدريد يمتلك بند إعادة الشراء في تعاقد ريجيليون مع توتنام، والذي يبلغ 40 مليون يورو.

ريجيليون البالغ من العمر 25 عاما لعب مع توتنام هذ الموسم 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.