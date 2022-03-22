ذا أثليتيك: تراجع عرض السعودية لشراء تشيلسي

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن تراجع عرض مجموعة الإعلام السعودية لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، مقارنة مع باقي العروض المقدمة.

وقالت الشبكة إن عرض مجموعة الإعلام السعودية والذي يبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني يقترب من الرفض، وذلك قبل نهاية فترة تقديم العروض والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف التقرير أن متصدري سباق شراء تشيلسي حتى الآن هم تود بويلي مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، وعائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس لكرة القدم الأمريكية، بالإضافة إلى وودي جونسو مالك نيويورك جيتس لكرة القدم الأمريكية.

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ويعيش تشيلسي أزمة بعد تجميد أرصدته في البنوك وإجبار رومان أبراموفيتش مالك النادي على بيعه.

وذلك بعد قرار إنجلترا بسبب قرب العلاقة بين أبراموفيتش ومواطنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الذي بدأ غزو أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش (55 عاما) اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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