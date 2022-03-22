تقرير: رغم شرط تشيلسي بإعادة الشراء.. مانشستر يونايتد يستهدف ضم أبراهام

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما

يستهدف مانشستر يونايتد ضم تامي أبراهام مهاجم روما الحالي بعد تألقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويملك تشيلسي شرط إعادة الشراء مرة أخرى بعد بيعه إلى روما.

وسجل أبراهام 23 هدفا في 40 مباراة تنافسية مع ناديه الإيطالي هذا الموسم.

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وكشفت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية عن اهتمام مانشستر يونايتد لضم المهاجم البالغ من العمر 24 عاما وإعادته إلى إنجلترا من جديد.

ويأتي ذلك بعد بيع تشيلسي للاعب إلى روما مقابل 40 مليون يورو لكن تشيلسي يملك شرط إعادة شراء مقابل 80 مليون يورو ولا يمكن تفعيله قبل عام 2023.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن مانشستر يونايتد يكافح لتدعيم الهجوم بضم مهاجم صريح، حتى مع إشراك كريستيانو رونالدو في ذلك المركز.

ويحتاج روما إلى عرض ضخم من أجل السماح إلى أبراهام بالرحيل ولن يمانع وقتها في إتمام الصفقة وفقا للتقرير الإيطالي.

وخرج أبراهام من إنجلترا لأول مرة في الصيف الماضي بعد عملية بيعه من تشيلسي إلى روما.

وكان قد سبق للمهاجم الإنجليزي أن لعب مع أندية أستون فيلا وسوانزي على سبيل الإعارة.

وساهم أبراهام في 27 هدفا مع روما هذا الموسم بتسجيل 23 وصناعة 4 آخرين.

ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإيطالي بعد المشاركة في 29 مباراة.

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