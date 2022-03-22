القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

أعلنت العديد من القنوات المصرية والعربية عن إذاعة مباريات المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقام مباريات الذهاب في الـ25 من شهر مارس الجاري على أن يكون الإياب في الـ29 من الشهر ذاته.

فما هي القنوات الناقلة لكل المباريات الإفريقية التي سينتج عنها تأهل خمسة منتخبات لكأس العالم 2022 في قطر.

مصر X السنغال

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" إذاعة مباراتي مصر والسنغال رسميا.

تونس X مالي

أما مباراة نسور قرطاج ضد مالي فسوف تذاع عبر قناة "التونسية الفضائية 1".

الجزائر X الكاميرون

ستذاع المباراة عبر قناة "الجزائرية الأولى".

المغرب X الكونغو الديمقراطية

ستذاع المباراة عبر قناة "الرياضية المغربية".

غانا X نيجيريا

ستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي" السعودية.

ولم يسبق لمنتخبي مالي والكونغو الديمقراطية التأهل أبدا إلى كأس العالم.

فيما تأهل منتخب مصر للمونديال ثلاث مرات مقابل مرتين للسنغال.

وبلغ منتخب تونس كأس العالم أربع مرات من قبل والأمر ذاته مع الجزائر.

أما الكاميرون فتأهلت للمونديال سبع مرات من قبل.

فيما وصل منتخب المغرب للمونديال في خمس مرات سابقة.

وتأهل منتخب غانا للمونديال ثلاث مرات، مقابل ست مرات لنيجيريا.