لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد "تغيير جلده" وضم محمد صلاح

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام ليدز

أوضح تقرير الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس "يغير جلده" ويريد ضم محمد صلاح في الصيف المقبل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

يوفنتوس

وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أشارت إلى أن يوفنتوس يفكر في محمد صلاح "حتى لو كان الحلم ممنوعا". (طالع التفاصيل)

ومع رحيل باولو ديبالا بنهاية الموسم الجاري يسعى يوفنتوس لتدعيم صفوفه بضم أحد لاعبي الصف الأول.

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وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن النادي طلب معلومات عن محمد صلاح.

وأوضح التقرير أن موقف الصفقة معقد.

وأشار التقرير لنهاية عقد صلاح في 2023 وأنه يريد تغيير الأجواء وتحسين راتبه والذي يصل إلى 12 مليون يورو سنويا.

ويعتمد يوفنتوس على انخفاض الضرائب بنسبة 25% على رواتب اللاعبين ما يعني زيادة قيمة الراتب المقدم لصلاح.

وأكمل التقرير أن يوفنتوس يعمل أيضا على صفقات روديجير وجورجينيو وبول بوجبا.

وأنهى التقرير أن صفقة صلاح ستكون صعبة لكن ليست مستحيلة.

وسبق أن لعب صلاح لفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي من قبل، وإذا ارتدى قميص البيانكونيري ستكون تجربته الثالثة في إيطاليا.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.

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