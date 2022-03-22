كوييري ديلا سيرا: يوفنتوس يفكر في محمد صلاح "حتى لو كان الحلم ممنوعا"

أشار تقرير "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية لتفكير يوفنتوس في إمكانية ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وبدأ يوفنتوس التفكير في نجم يعوض رحيل باولو ديبالا بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الجناح المصري لاتفاق مع الريدز للتجديد.

وقالت الصحيفة الإيطالية في تقريرها "حتى لو كان الحلم (ممنوعا الآن) قد يكون محمد صلاح".

وكشف التقرير رغبة السيدة العجوز في تدعيم الوسط بإمكانية التعاقد مع نيكولو زانيولو أو بول بوجبا أو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أو جورجينيو.

وسبق أن لعب صلاح لفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي من قبل، وإذا ارتدى قميص البيانكونيري ستكون تجربته الثالثة في إيطاليا.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

ديبالا كان قد انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.