فان جال يهاجم فيفا: من الهراء استضافة قطر لكأس العالم

هاجم لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استضافة دولة قطر لكأس العالم المقبل.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم 2022 والتي ستلعب خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقال فان جال في تصريحات نشرتها يورو سبورت: "إقامة كأس العالم في قطر أمر سخيف للغاية".

وأضاف: "سنلعب المونديال في بلد يقول فيفا إنها تساعد في تطوير كرة القدم، ولهذا فهي تنظيم بطولة كبرى بحجم كأس العالم، لكن هذا غير حقيقي".

وشدد "كل هذا من أجل المال والمصالح التجارية والدعائية، لأن هذا ما يهم فيفا، ودائمًا ما كنت ضد هذه الأنواع من المنظمات".

واختتم تصريحاته "إقامة كأس العالم في قطر لن يساعد العالم في التخلص من المشاكل التي تعاني منها كرة القدم".

وكان منتخب هولندا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وتأهل الطواحين الهوائية إلى كأس العالم بعدما غاب عن نسخة كأس العالم السابقة بروسيا 2018.

ويلعب منتخب هولندا مباراتين وديتين أمام كل من الدنمارك يوم السبت 26 من شهر مارس الجاري، وألمانيا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وفي سياق متصل، تأكد إصابة فان جال مع بداية قيادة الفريق في فترة التوقف الدولي الحالية.

المدرب المخضرم يخضع للعزل خلال الأيام المقبلة، حسبما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

ويتولى مساعدي فان جال قيادة المنتخب البرتقالي أمام الدنمارك وألمانيا وديا هذا الأسبوع حتى عودته.