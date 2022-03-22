ملف الصعود لـ كأس العالم - مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا.. الملاعب والقوائم والحكام

تستعد قارة إفريقيا لـ الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، على أن يصعد الفائز لـ كأس العالم.

مواعيد مباريات الدور الفاصل والملاعب

مصر X السنغال

موعد المباراتين

الذهاب 25 مارس على ستاد القاهرة - الساعة 9:30 مساء

العودة 29 مارس على ملعب عبد الله واد - الساعة 7:00 مساء

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

طاقم التحكيم

مباراة الذهاب

الحكم: الكونغولي جان جاك ندالا

الحكمان المساعدان: الكونغولي أوليفر سفاري - سليمان أمل الدين من جزر القمر

الحكم الرابع: المالي بوبو تراوري

حكام الفيديو: الإيطاليان ماركو دي بيلو وباولو فاليري

مباراة العودة

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق اتشالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: مهدي عبيد شارف

لم يتم تحديد حكام الفيديو بعد

الجزائر x الكاميرون

موعد المباراتين

الذهاب 25 مارس على ملعب جابوما - الساعة 7:00 مساء

العودة 29 مارس على ملعب مصطفى تشاكر - الساعة 9:30 مساء

قائمة الجزائر

حراسة المرمى: رايس مبولحي- ألكسندر أوكيدجا- مصطفى زغبة

الدفاع: عيسى ماندي- عبد القادر بدران- مهدي تاهرات- جمال بلعمري- أحمد توبة- يوسف عطال- حسين بن عيادة- يوسف لعوافي- رامي بن سبعيني

الوسط: إسماعيل بن ناصر- سفيان فيجولي- عدلان قديورة- سفيان بن دبكة- هشام بوداوي- راميز زروقي

الهجوم: رياض محرز- رشيد غزال- يوسف بلايلي- محمد بن يطو- إسحاق بلوفضيل- إسلام سليماني

قائمة الكاميرون

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي) - ديفيز إيباسي (أوفي كريت اليوناني) - أندريا أونانا (أياكس الهولندي)

خط الدفاع: كولينز فاي (الطائي السعودي) - أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيو الأمريكي) - مايكل نجادو (جينت البلجيكي) - جان شارل كاستيليتو (نانت الفرنسي) -بيتولو أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي) - تولو نوهو (سياتل ساوندرز الأمريكي) - هارولد موكودي (سانت إيتيان الفرنسي) - دوبليكس تشامبا (سونديريسكه الدنماركي)

خط الوسط: جان جونيور أونانا (بوردو الفرنسي) - مالونج كوندي (أوليمبياكوس اليوناني) - صامويل أوم جويه (مالين الفرنسي) - مارتن هونجلا (هيلاس فيرونا الإيطالي) - أوليفييه نتشام (سوانزي سيتي الويلزي) - جاندو فوكس (بيتربره الإنجليزي) - جايل أوندوا (هانوفر الألماني)

خط الهجوم: إجناتيوس جاناجو (لينس الفرنسي) - إريك ماكسيم تشوبو موتينج (بايرن ميونيخ الألماني) - كارل توكو إيكامبي (ليون الفرنسي) - مومي نجامالو (يانج بويز السويسري) - فينسنت أبو بكر (النصر السعودي) - كيفن سوني (أستيراس تريبوليس اليوناني) - لياندري تاوامبا (التعاون السعودي)

طاقم التحكيم

مباراة الذهاب

الحكم: البتسواني جوشوا بوندو

الحكمان المساعدان: بودو عيسى يايا من تشاد كمساعد أول، الموزمبيقي أرسينيو تشادريك مارينجول كمساعد ثاني

الحكم الرابع: برنارد هينسل كاميل من السيشيل

حكم الفيديو: الإسباني اليخاندرو جوزي هرناندز ويعاونه جوزي لويس مونورا مونتيرو

مباراة العودة

الحكم: الجامبي باكري جاساما

الحكمان سكونان جيرسون إميليانو دوس سانتوس من أنجولا ومحمود أبو رجال من مصر

الحكم الرابع: أمين محمد عمر من مصر

حكم الفيديو: الألماني ماركو فريتز ويعاونه كريستيان دينجرت

المغرب X الكونغو الديموقراطية

موعد المباراتين

الذهاب 25 مارس على ملعب الشهداء - الساعة 5:00 مساء

العودة 29 مارس على مركب محمد الخامس - الساعة 9:30 مساء

قائمة المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد التكناوتي (الوداد) – منير المحمدي ( هاتاي سبور).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - سفيان علاكوش (لوزان) – أدم ماسينا (واتفورد) - جواد ياميق (بلد الوليد) – سفيان شاكلا (لوفين) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – نايف أكرد (ستاد رين) - يحيى عطيات الله (الوداد) - سامي مماي (فيرينكفاروسي)

الوسط: فيصل فجر (سيفا سبور) – سفيان آمرابط (فيورنتينا) – إلياس شعير (كوينز بارك رينجرز) – عمران لوزا (واتفورد) – سليم املاح (ستاندر لييج) - عز الدين أوناحي (أنجيه) - يحيى جبران (الوداد).

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي (برشلونة) - منير الحدادي (إشبيلية) – سفيان بوفال (آنجيه) - ريان ماي (فيرينتسفاروشي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – أيوب الكعبي (مالاطيا سبور) - طارق تسودالي (جينت).

قائمة الكونغو الديموقراطية

حراسة المرمى: جويل كايسومبا )لاعب حر) – هيرفي لومبوتو (موتيما بيمبي الكونغولي) – ليونيل مبيسي (روديز الفرنسي)

الدفاع: مارسيل تيسيراند (فناربخشة التركي) – جوردان إكوكو (لودوجريتس البلغاري) – كريستيان ليونداما (جالاتاسراي التركي) – سانشيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – ديورمارسي موكوكو (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – جلودي نجوندا – أرثر ماسواكو (وست هام الإنجليزي) – كريس مافينجا (تورنتو الكندي)

الوسط: صامويل باسيتن (ستاندر دو لييج البلجيكي) – جايل كاكوتا (لانس الفرنسي) – إدو كايمبي (واتفورد الإنجليزي) – مارفيل بوب (ستاندر دو لييج البلجيكي) – بول جوزيه مبوكو (كونيا سبور التركي) – نيسكينس كيبانو (فولام الإنجليزي) – بيلي مبانزو (لوتون تاون الإنجليزي) – صامويل موتويسامي (نانت الفرنسي)

الهجوم: ميستشك إيلا (يانج بويز السويسري) – سيدريك باكومبو (مارسيليا الفرنسي) – شادراك أكولو (باردبورن الألماني) – ثيو بوجوندا (جينك البلجيكي) – بن مالانجو (الشارقة الإمارات) – ديومارسي مبوكاني (الكويت الكويتي) – يوان ويسا (برينتفورد الإنجليزي) – يانيك بولاسي (ريزا سبور التركي).

طاقم التحكيم

مباراة الذهاب

الحكم: فيكتور جوميز

الحكمان المساعدان: توسي كرانفيل وفاتسووان سورو من ليسوتو

الحكم الرابع: الأنجولي مارتنس رودريجز

حكم الفيديو: فرانسوا لوتوكسي ويعاونه جوناتان نيكولا

مباراة العودة

الحكم: باسيفيك ندابيها ونيمانا من بوروندي

الحكمان المساعدان: الكاميروني نجيجوي نوبيو مساعد أول والبوركينابي تياما سيدو كمساعد ثاني

الحكم الرابع: الموريتاني بيدا دحان

حكم الفيديو: كوياتكووسكي من بولندا ويعاونه بارتوز فرانكووسكي

تونس X مالي

موعد المباراتين

الذهاب 25 مارس على ملعب 26 مارس - الساعة 7:00 مساء

العودة 29 مارس على ملعب حمادي العقربي - الساعة 9:30 مساء

قائمة تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد (اتحاد المنستير) – أيمن دهمان (الصفاقسي) – علي الجمل (النجم الساحلي) – معز حسن (الإفريقي)

الدفاع: أسامة الحدادي (مالاتياسبور التركي) – بلال العيفة (أبها السعودي) – منتصر الطالبي (روبين كازان الروسي) – نادر غندري (الإفريقي) – محمد دراجر (لوزيرن السويسري) – حمزة المثلوثي (الزمالك) – علي عبدي (كان الفرنسي) – علي معلول (الأهلي)

وسط الملعب: إلياس السخيري (كولن الألماني) – فرجاني ساسي (الدحيل القطري) – غيلان الشعلالي (الترجي) – عيسى العيدوني (فيرنكافروس المجري) – محمد علي بن رمضان (الترجي) – أنيس سليمان (بروندبي الدنماركي) – حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – يوسف المساكني (العربي القطري) – نعيم سليتي (الاتفاق السعودي) – مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) – سعد بقير (أبها السعودي)

الهجوم: سيف الجزيري (الزمالك) – عصام جبالي (أودينسي بولدكلوب الدنماركي) – طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)

قائمة مالي

حراسة المرمى: ديجي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي الكونغولي) – إسماعيلي ديارا دياوارا (مالمو السويدي)

خط الدفاع: هاماري تراوري (رين الفرنسي) – ماساديو هايدارا (لانس الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - سينو كوليبالي (ديجون الفرنسي) - بوباكار كيكي كوياتي (ميتز الفرنسي) - موسى سيساكو (ستاندرد ليج البلجيكي) - شيخ تراوري (ديجون الفرنسي) - أمادو دانتي (شتورم جراتس النمساوي) - ألمامي توريه (آينتراخت فرانكفورت الألماني)

خط الوسط: عبد الله دوكوري (إيفرتون الإنجليزي) - ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) – محمد كامارا (ريد بول سالزبورج النمساوي) – لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) – أمادو هايدارا (لايبزج الألماني) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – إيف بيسوما (برايتون الإنجليزي) - شيخ دوكوري (لينس الفرنسي)

خط الهجوم: موسى دجينبو (ساوثامبتون الإنجليزي) – أداما تراوري (شريف تيراسبول المولدوفي) – موسى دومبيا (ريمس الفرنسي) – إبراهيما كونيه (سارسبورج النرويجي) – عبد الله ديابي (الجزيرة الإماراتي) - إبراهيم سيسوكو (نورنت الفرنسي) - ساليو جويندو (لاكي الألباني) - نيني دورجيليس (إس في ريد النمساوي)

طاقم التحكيم

الذهاب

الحكم: باملاك تيسيميا

الحكمان المساعدان: إبراهيم عبدالله من السودان وصامويل بوادتيكام من نيجيريا

الحكم الرابع: أحمد امتياز من موريتانيا

حكم الفيديو: مارتينيز فيرنانديز من إسبانيا ويعاونه فيرنانديز كوادر

الإياب

الحكم: ماجيتي نداي من السنغال

الحكمان المساعدان: حاج ماليك سامبا من السنغال ونوح بانجورا مساعد ثاني

الحكم الرابع: عيسى سا

لم يتم تحديد حكام الفيديو

غانا x نيجيريا

موعد المباراتين

الذهاب 25 مارس على ملعب بابا يارا - الساعة 9:30

العودة 29 مارس على الملعب الوطني بابوجا - الساعة 7:00 مساء

قائمة غانا

حراسة المرمى: جوزيف والكوت (سويندون تاون الإنجليزي) – عبدول مناف نور الدين (يوبين البلجيكي) – لاورينس آتي زيجي (سانت جالين السويسري) – ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

الدفاع: دينيس أودوي (بروج البلجيكي) – أندي يادوم (ريدنج الإنجليزي) – جيديون منساه (بوردو الفرنسي) – دينيس كورساه (هارتس أوف أوك) – مونتاري كاماهيني (أشدود الإسرائيلي) – دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي) – جوزيف أيدو (بوردو الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) – أبدول مومين (فيتوريا جيماريش البرتغالي)

الوسط: إدريسي بابا (مايوركا الإسباني) – إدموند أدو (شيريف المولدوفي) – محمد كودوس (أياكس الهولندي) – إليشا أووسو (جينت البلجيكي) – توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) – دانييل كوفي كيريه (سانت باولي الألماني) – إيزاكو أبدول فاتاو (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – عثمان بوكاري (نانت الفرنسي) – جوزيف باينتسيل (جينت البلجيكي) – ياو يبواه (كولمبوس كرو الأمريكي)

الهجوم: فيليكس أفينا جيان (روما الإيطالي) – كريستوفر أنتوي أدجي (بوخوم الألماني) – جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي) – كواسي ريدت (هولستين كييل الألماني).

قائمة نيجيريا

حراسة المرمى: مادوكو أوكوي "سبارتا روتيردام – فرانسيس أوزوهو "أومونيا" – دانييل أكيبي "كايزر تشيفز".

الدفاع: ويليام إيكونج "باديربورن" – كينيث أوميرو "ليجانيس" – ليون بالوجون "جلاسجو رينجرز" – أولا إينا "تورينو" – سيمي أجايي "وست بروميتش ألبيون" – كالفين باسي "جلاسجو رينجرز" – زايدو سانونسي "بورتو" – شيهو عبد الله "أومونيا".

الوسط: ويلفريد نديدي "ليستر سيتي" – جوي أريبو "جلاسجو رينجرز" – فرانك أونيكا "برينتفورد" – أوجهينكارو إيتيبو "واتفورد" – أكينكونمي أمو "كوبينهاجن".

الهجوم: أحمد موسى "فاتح كاراجمرك" – موزيس سيمون "نانت" – صامويل شيكويزي "فياريال" – فيكتور أوسيمين "نابولي" – أوديون إيجالو "الهلال" – عمر صادق "ألميريا" – كيليتشي إيهيناتشو "ليستر سيتي" – إيمانويل دينيس "واتفورد" – أدمولا لوكمان "ليستر سيتي"

طاقم التحكيم

الذهاب

الحكم: رضوان جيد

الحكمان المساعدان: لحسن ازكاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثاني

الحكم الرابع: سمير القزاز

حكام الفيديو بيرني رايموند من هولندا ويعاونه روب ديبرنيك

الإياب

الحكم: صادق السلمي من تونس

الحكمان المساعدان: خليل حساني مساعد أول من تونس ومساعد عطية مساعد ثان

الحكم الرابع: هيثم قيراط من تونس

لم يتم تحديد حكام الفيديو بعد