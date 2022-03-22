إصابة فان جال بفيروس كورونا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:30
كتب : FilGoal
أصيب لويس فان جال مدرب منتخب هولندا بفيروس كورونا مع بداية قيادة الفريق في فترة التوقف الدولي الحالية.
المدرب المخضرم يخضع للعزل خلال الأيام المقبلة، حسبما أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
ويتولى مساعدي فان جال قيادة المنتخب البرتقالي أمام الدنمارك وألمانيا وديا هذا الأسبوع حتى عودته.
في حالة تحول مسحة فان جال إلى سلبية سيعود إلى قيادة هولندا.
المنتخب الهولندي تأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته.
هولندا ستلعب أولى الوديات ضد الدنمارك يوم السبت على ملعب يوهان كرويف أرينا.
ثم تلاقي الألمان بالملعب نفسه يوم الثلاثاء في الودية الأخيرة بهذا التوقف الدولي.
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