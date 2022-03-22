استبعاد إيدرسون من معسكر منتخب البرازيل

استبعد إيدرسون حارس مانشستر سيتي من معسكر منتخب البرازيل بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة تشيلي وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022 يومي الجمعة والأربعاء المقبلين.

وأصيب إيدرسون بالتهابات في المعدة والأمعاء ليقرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل استبعاده من الفريق.

وقرر الجهاز الفني للبرازيل ضم إيفرسون حارس أتليتكو مينيرو بدلا منه.

وينضم إيفرسون إلى أليسون حارس ليفربول وويفرتون حارس بالميراس في معسكر البرازيل يوم الأربعاء.

الاستبعاد هو الثالث في صفوف السليساو خلال هذا التوقف الدولي، بعد رافينيا لاعب ليدز يونايتد بسبب إصابته بفيروس كورونا، ورغبة جابرييل ماجاليس لاعب أرسنال في حضور ولادة طفلته الأولى.

المنتخب البرازيلي ضمن تأهله لكأس العالم 2022 قبل عدة جولات من انتهاء التصفيات.

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