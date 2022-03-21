اللجنة التنفيذية لـ كاف تجتمع لمناقشة عديد المسابقات

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعا افتراضيا بعد ظهر يوم الأربعاء 23 من مارس الجاري.

ويرأس الاجتماع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لمناقشة العديد من الأمور بما في ذلك أحداث ومسابقات كاف المقبلة.

وأوضح كاف أنه سيتم مناقشة المسابقات التالية:

- تصفيات كأس العالم قطر 2022 يومي 25 و29 مارس الجاري.

- كأس القارات

- دوري أبطال إفريقيا موسم 2021 - 2022

- كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب من 2 إلى 23 يوليو 2022

- كأس السوبر الإفريقي 2022

- أمم إفريقيا للكرة الشاطئية موزمبيق 21 إلى 30 أكتوبر.

- دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022

- كأس العالم قطر 2022 من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر

- أمم إفريقيا للمحليين الجزائر 2022

- أمم إفريقيا تحت 20 عاما في مصر 2023

- أمم إفريقيا تحت 17 عاما في الجزائر 2023

- كأس القارات 2022-2023

- دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023

- أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار