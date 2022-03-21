اللجنة التنفيذية لـ كاف تجتمع لمناقشة عديد المسابقات

الإثنين، 21 مارس 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعا افتراضيا بعد ظهر يوم الأربعاء 23 من مارس الجاري.

ويرأس الاجتماع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لمناقشة العديد من الأمور بما في ذلك أحداث ومسابقات كاف المقبلة.

وأوضح كاف أنه سيتم مناقشة المسابقات التالية:

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