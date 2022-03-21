اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر

الإثنين، 21 مارس 2022 - 22:58

كتب : نادر عيد

اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر

كشف أحمد المحمدي قائد منتخب مصر السابق عن اختياراته لـ الأفضل في تاريخ الفراعنة.

ويجيب FilGoal.com في أكبر استفتاء كروي عن الملك المتوج على عرضش الكرة المصرية.

نجوم منتخب مصر السابقون، ومعهم الجمهور، سيحددون ترتيب أفضل لاعبي أرض الكنانة عبر التاريخ.

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وجاءت اختيارات أحمد المحمدي على الترتيب كالتالي:

الاختيار الأول: محمد صلاح

الاختيار الثاني: محمود الخطيب

الاختيار الثالث: حسن شحاتة

الاختيار الرابع: محمد أبو تريكة

الاختيار الخامس: حازم إمام

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تصويت الجمهور سيُدمج مع اختيارات أكثر من 100 نجم دولي سابق لتحديد القائمة النهائية.

يستمر التصويت عبر FilGoal.com حتى منتصف إبريل المقبل.

طالع اختيارات حسام حسن من هنا

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