اختيارات حسام حسن لـ الأفضل في تاريخ مصر
الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:47
كتب : هاني العوضي
كشف الهداف التاريخي لمنتخب مصر حسام حسن عن اختياراته لـ الأفضل في تاريخ مصر.
ويجيب FilGoal.com في أكبر استفتاء كروي عن الملك المتوج على عرضش الكرة المصرية.
نجوم منتخب مصر السابقون، ومعهم الجمهور، سيحددون ترتيب أفضل لاعبي أرض الكنانة عبر التاريخ.
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وجاءت اختيارات حسام حسن على الترتيب كالتالي:
الاختيار الأول: محمود الخطيب
الاختيار الثاني: طاهر أبو زيد
الاختيار الثالث: صالح سليم
الاختيار الرابع: إبراهيم يوسف
الاختيار الخامس: إبراهيم حسن
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تصويت الجمهور سيُدمج مع اختيارات أكثر من 100 نجم دولي سابق لتحديد القائمة النهائية.
يستمر التصويت عبر FilGoal.com حتى منتصف إبريل المقبل.
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