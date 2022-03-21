مايك دين يعلن اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم

الإثنين، 21 مارس 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

الحكم الإنجليزي مايك دين

أعلن الحكم الإنجليزي المخضرم مايك دين اعتزاله تحكيم كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ مايك دين التحكيم بشكل رسمي في الدوري الإنجليزي في عام 1997.

ويبلغ مايك دين من العمر 53 عاما، لينهي مسيرته التحكيمية في الدوري الإنجليزي بعد 25 سنة.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مايك دين قد يكمل مسيرته التحكيمية في الموسم المقبل، ولكن ضمن حكام تقنية الفيديو.

وقد يكتفي الحكم المخضرم بالعمل كمحلل للحالات التحيكيمية في الدوري الإنجليزي.

ولا يزال يحتفظ مايك دين بالرقم القياسي في عدد إخراج البطاقات الحمراء في الدوري الإنجليزي، برصيد 114 كارت أحمر.

الدوري الإنجليزي مايك دين
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