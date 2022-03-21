سكاي: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع أحد حارسي مانشستر يونايتد وتشيلسي

يسعى نادي نيوكاسل يونايتد لتدعيم مركز حراسة المرمى مع سعي الفريق لتكوين فريق جديد.

بحسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورتس، فإن نيوكاسل يضع دين هندرسون حارس مانشستر يونايتد الحالي ضمن اختياراته لتعديم مركز حراسة المرمى.

ويتواجد دين هندرسون في قائمة من ثلاثة حراس محتملين يرغب نيوكاسل في التعاقد مع أحدهم الصيف المقبل، من بينهم كيبا حارس مرمى تشيلسي.

وكان نيوكاسل مهتما بالتعاقد مع هندرسون في يناير الماضي ولكن إدارة مانشستر يونايتد رفضت رحيل الحارس.

ولم يتخذ مانشستر يونايتد قراره بعد بخصوص مستقبل الحارس الإنجليزي الذي يرغب في المشاركة بشكل أساسي الموسم المقبل.

وعاد دين هندرسون للتواجد مع مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الماضي بعد إعارة مع شيفيلد يونايتد.

وشارك هندرسون مع مانشستر يونايتد في 29 مباراة، استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد أواخر العام الماضي ليبدأ مرحلة جديدة من البناء.

ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ14 للدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.