الاتحاد الإنجليزي يكشف مساعيه مع الحكومة لتوفير تذاكر من أجل جماهير تشيلسي

الإثنين، 21 مارس 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا يؤكد من خلاله أنه يعمل مع الحكومة البريطانية من أجل إيجاد طريقة لتوفير تذاكر لجماهير تشيلسي، لحضور مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد ضد كريستال بالاس.

وقال البيان: "نأمل في الحصول على ملعب ممتلئ خلال مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي".

وأضاف "هذا يتضمن تذاكر لجماهير تشيلسي من أجل مباراة الفريق ضد كريستال بالاس".

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وأوضح "نحن نعمل مع الحكومة على طريقة لفعل ذلك مع احترام العقوبات الموقعة على تشيلسي".

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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