الاتحاد الإنجليزي يكشف مساعيه مع الحكومة لتوفير تذاكر من أجل جماهير تشيلسي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا يؤكد من خلاله أنه يعمل مع الحكومة البريطانية من أجل إيجاد طريقة لتوفير تذاكر لجماهير تشيلسي، لحضور مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد ضد كريستال بالاس.

وقال البيان: "نأمل في الحصول على ملعب ممتلئ خلال مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي".

وأضاف "هذا يتضمن تذاكر لجماهير تشيلسي من أجل مباراة الفريق ضد كريستال بالاس".

BREAKING: The FA have released a statement saying they are working with the government to get tickets on sale for Chelsea fans for their FA Cup semi-final against Crystal Palace. pic.twitter.com/UIC8mM3FzW