سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية

تقدمت مجموعة سنتريكوس بعرض جديد من أجل شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان تشيلسي قد تم عرضه من قبل مالكه رومان أبراموافيتش وتم تقييمه ب 3 مليار يورو، قبل أن تقع عقوبات الحكومة البريطانية عليه، وينتزع منه ملكية النادي.

ويشمل عرض سنتريكوس الجديد الحفاظ على الإدارة الحالية للبلوز، وفقا لما نشر في بيان رسمي من جانيهم.

وقالت المجموعة في البيان: "سنلتزم بدعم تشيلسي، للحفاظ على وتيرة النجاح".

وأضافت "الهدف هو الحفاظ على الإدارة الحالية ودعمها في كل من الأعمال والعمليات الرياضية لمجموعة CFC".

واستقبل نادي تشيلسي ثلاثة عروض في الفترة الأخيرة أحدها بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي وآخر من عائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس وكونسورتيوم يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان أبراموفيتش اشترى تشيلسي في يوليو 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني ليبدأ النادي مرحلة جديدة بعد انتعاش خزينته.

وفي آخر 19 عاما توج النادي بـ21 لقبا منها اثنتين في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.