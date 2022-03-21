استبعاد لاوتارو مارتينيز من قائمة الأرجنتين بسبب كورونا
الإثنين، 21 مارس 2022 - 19:06
كتب : FilGoal
استبعد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.
ويلعب منتخب الأرجنتين أمام منتخبي فنزويلا والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وضمن منتخب الأرجنتين تأهله رسميا إلى كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخب البرازيل من أمريكا الجنوبية حتى الآن.
وأعلن الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي إيجابية مسحة لاوتارو مارتينيز بعد اختبار أجراه أمس الأحد قبل مغادرته إلى معسكر التدريب.
وتم عزل لاوتارو في منزله ويخضع للبروتوكول الصحي قبل أن تتحول مسحته إلى سلبية ويعود للمشاركة من جديد.
ويأمل إنتر في عودة لاوتارو مارتينيز قبل المشاركة في الدوري الإيطالي.
وخاض لاوتارو مارتينيز 74 دقيقة في تعادل إنتر 1-1 أمام فيورنتينا يوم السبت.
نرشح لكم
سكاي: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع أحد حارسي مانشستر يونايتد وتشيلسي رغم رحيلهما عن الدوري.. تتويج لوكاكو وكونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن تقرير: غموض مستقبل ديبالا بعد فشل مفاوضات يوفنتوس.. وصراع إنجليزي إسباني سكاي: مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بـ توخيل سبورت: صدمة لبرشلونة؟ بايرن يغري مزراوي بعقد خرافي أوفرمارس مديرا رياضيا لأنتويرب بعد الطرد من أياكس بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته