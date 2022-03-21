استبعاد لاوتارو مارتينيز من قائمة الأرجنتين بسبب كورونا

استبعد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام منتخبي فنزويلا والإكوادور ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وضمن منتخب الأرجنتين تأهله رسميا إلى كأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخب البرازيل من أمريكا الجنوبية حتى الآن.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي إيجابية مسحة لاوتارو مارتينيز بعد اختبار أجراه أمس الأحد قبل مغادرته إلى معسكر التدريب.

وتم عزل لاوتارو في منزله ويخضع للبروتوكول الصحي قبل أن تتحول مسحته إلى سلبية ويعود للمشاركة من جديد.

ويأمل إنتر في عودة لاوتارو مارتينيز قبل المشاركة في الدوري الإيطالي.

وخاض لاوتارو مارتينيز 74 دقيقة في تعادل إنتر 1-1 أمام فيورنتينا يوم السبت.