سكاي: مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بـ توخيل

نفى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي لتولي مهمة قيادة الفريق.

بحسب سكاي سبورت، فإن مانشستر يونايتد لن يتعاقد مع المدرب الألماني وأن النادي يراقب 4 أسماء ليس من ضمنها توخيل.

ويعد إيريك تين هاج المدير الفني الحالي لـ أياكس أبرز المرشحين للتواجد في مهمة تدريب مانشستر يونايتد لكن إدارة النادي لديها شكوك حول قدرة تعامل المدرب مع ناد بحجم يونايتد والضغوطات المصاحبة له.

وأعلن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج ليتم تعيين رالف رانجنيك في المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم قبل التعاقد مع مدرب جديد.

ويتصدر تين هاج قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد بجانب ماوريسيو بوكيتينو ولويس إنريكي وجولين لوبيتيجي بحسب التقارير.

وترى إدارة مانشستر يونايتد أن بوكيتينو هو الخيار الملموس لمنافسة مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول لأنه يتمتع بمهارات جيدة أمام الاثنين بينما كان يعاني من قيود شديدة في توتنهام.

وكشف مصدر في مانشستر يونايتد لـ سكاي سبورتس أنه في عالم مثالي كان سيكون جوليان ناجيلسمان ضمن الخيارات لكن هناك إدراكا بأنه لن يرحل عن بايرن ميونيخ حتى يتمكن من الانتقال إلى خيار مستقر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توماس توخيل في وقت سابق خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ميدلسبره: "هل تشعر أني غير ملتزم مع هذا النادي؟ بالطبع لا. أحب العمل مع تشيلسي وهذا النادي لديه كل ما يحتاجه ليجعلني سعيدا".

وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ويصارع من أجل ضمان مؤكز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل وسينهي موسمه الخامس على التوالي دون الفوز بأي لقب.