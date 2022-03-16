مزراوي يكشف حقيقة توقيعه مع برشلونة

تحدث نصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي عن التقارير التي ربطت ربطت بينه وبين الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل.

نصير مزراوي النادي : أياكس برشلونة

وتعرض أياكس للهزيمة أمام بنفيكا بهدف دون مقابل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مزراوي في تصريحات عبر وسائل إعلام هولندية عقب المباراة: "لم أوقع أي شيء مع برشلونة حتى الآن، لا يوجد شيء ملموس ولست قريبا حتى من ذلك وإلا كنت سأكون صادقا وأقولها".

وأشارت العديد من التقارير إلى أن برشلونة قد أتم اتفاقه مع مزراوي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.