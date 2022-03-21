استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

من هو الملك المتوج على عرش كرة القدم المصرية؟

أي نجم ساطع يطلق عليه أفضل مصري لعب كرة القدم على الإطلاق؟

FilGoal.com يجيب، في أكبر استفتاء كروي.

نجوم منتخب مصر السابقون، ومعهم الجمهور، سيحددون ترتيب أفضل لاعبي أرض الكنانة عبر التاريخ.

شارك الآن في الاستفتاء واختر 5 أساطير من بين نجوم صنعوا تاريخ الكرة المصرية.

تصويت الجمهور سيُدمج مع اختيارات أكثر من 100 نجم دولي سابق لتحديد القائمة النهائية.

يستمر التصويت عبر FilGoal.com حتى منتصف إبريل المقبل.

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