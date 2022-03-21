تقرير: ترينت لن يغيب عن الكثير من مباريات ليفربول النارية في أبريل

تسود حالة من التفاؤل داخل نادي ليفربول حول لحاق ترينت ألكسندر-أرنولد ظهير الفريق بالمباريات القوية التي تنتظر الريدز الشهر المقبل.

ترينت أرنولد النادي : ليفربول ليفربول

وتبدأ فترة التوقف الدولية الأخيرة للموسم الآن، قبل يعيش ليفربول شهرا ملئ بالمباريات القوية في 3 بطولات ينافس عليها.

وأشارت شبكة ذا أتليتك إلى أن الإصابة التي ضربت ترينت مؤخرا في العضلة الضامة ليست خطيرة.

وأضاف التقرير إلى أن هناك تفاؤل حذر داخل النادي بأنه إذا استمر الدولي الإنجليزي في الاستجابة للعلاج بشكل جيد، فيجب أن يكون جاهزا لمعظم مباريات جدول شهر أبريل.

يبدأ ليفربول مشواره الناري في شهر أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي بلقاء واتفورد يوم 2 أبريل، ثم بنفيكا يوم 5 وسيتي يوم 10، قبل أن يواجه بنفيكا من جديد يوم 13 ثم سيتي يوم 16 أو 17.

مانشستر يونايتد سينتظر ليفربول في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم 19 أو 20 أبريل، ثم يلعب رفاق محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 23 أو 24.

ويختتم ليفربول الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 30 لكنه قد يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (في حالة تأهله) يوم 26 أو 27 من الشهر نفسه.

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