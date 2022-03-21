تقرير: ترينت لن يغيب عن الكثير من مباريات ليفربول النارية في أبريل

الإثنين، 21 مارس 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد - ليفربول × أرسنال

تسود حالة من التفاؤل داخل نادي ليفربول حول لحاق ترينت ألكسندر-أرنولد ظهير الفريق بالمباريات القوية التي تنتظر الريدز الشهر المقبل.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وتبدأ فترة التوقف الدولية الأخيرة للموسم الآن، قبل يعيش ليفربول شهرا ملئ بالمباريات القوية في 3 بطولات ينافس عليها.

وأشارت شبكة ذا أتليتك إلى أن الإصابة التي ضربت ترينت مؤخرا في العضلة الضامة ليست خطيرة.

أخبار متعلقة
دي بروين: نريد التتويج بكل مسابقة ندخلها كلوب: أبريل الناري؟ كل الخصوم لا تحلم بمواجهة ليفربول أوفرمارس مديرا رياضيا لأنتويرب بعد الطرد من أياكس بسبب رسائل غير لائقة لزميلاته كلوب: لم أغامر بـ محمد صلاح أمام نوتينجهام لأنه شعر بألم في قدمه مرة أخرى

وأضاف التقرير إلى أن هناك تفاؤل حذر داخل النادي بأنه إذا استمر الدولي الإنجليزي في الاستجابة للعلاج بشكل جيد، فيجب أن يكون جاهزا لمعظم مباريات جدول شهر أبريل.

يبدأ ليفربول مشواره الناري في شهر أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي بلقاء واتفورد يوم 2 أبريل، ثم بنفيكا يوم 5 وسيتي يوم 10، قبل أن يواجه بنفيكا من جديد يوم 13 ثم سيتي يوم 16 أو 17.

مانشستر يونايتد سينتظر ليفربول في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم 19 أو 20 أبريل، ثم يلعب رفاق محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 23 أو 24.

ويختتم ليفربول الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 30 لكنه قد يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (في حالة تأهله) يوم 26 أو 27 من الشهر نفسه.

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد
نرشح لكم
سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن سكاي: مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بـ توخيل دي بروين: نريد التتويج بكل مسابقة ندخلها شيفيتشينكو يعلق على هتاف جماهير تشيلسي لـ أبراموفيتش كلوب: أبريل الناري؟ كل الخصوم لا تحلم بمواجهة ليفربول جوارديولا: لا أفكر حاليا في التتويج بالثلاثية هذا الموسم كلوب: لم أغامر بـ محمد صلاح أمام نوتينجهام لأنه شعر بألم في قدمه مرة أخرى
أخر الأخبار
عماد النحاس يقود مران الاتحاد السكندري لأول مرة 2 دقيقة | الدوري المصري
تتويج لوكاكو وكونتي بجوائز رابطة اللاعبين الإيطاليين 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
سنتريكوس المرشحة لشراء تشيلسي: سنحافظ على الإدارة الحالية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن 19 دقيقة | ميركاتو
استبعاد لاوتارو مارتينيز من قائمة الأرجنتين بسبب كورونا 26 دقيقة | أوروبا
تقرير: غموض مستقبل ديبالا بعد فشل مفاوضات يوفنتوس.. وصراع إنجليزي إسباني 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
هدف منتظر وإحباط أخير.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال في استاد القاهرة 45 دقيقة | حلم المونديال
سكاي: مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بـ توخيل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات