دي بروين: نريد التتويج بكل مسابقة ندخلها

شدد كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي على أن فريقه يستهدف التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وتأهل سيتي لنصف النهائي بعد إسقاط ساوثامبتون ليضرب موعدا ناريا مع ليفربول.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نحن سعداء بالعودة إلى ملعب ويمبلي بعد أن خسرنا مرتين متتاليتين في نصف النهائي على هذا الملعب".

وأكمل "لقد خسرنا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي لكننا نأمل أن نتمكن من الفوز بالكأس هذه المرة".

وأضاف الدولي البلجيكي "نريد الفوز في كل مسابقة ندخلها".

سيتي تأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في خمس مرات من المواسم الستة التي قضاها بيب جوارديولا في قيادة الفريق.

ووصل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تقدم مانشستر سيتي أولا عن طريق رحيم ستيرلنج من تمريرة جابريل خيسوس مع الدقيقة 12.

وتعادل إيمريك لابورت لساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لجابريل خيسوس مع الدقيقة 60 بعد عرقلة من محمد ساليسو.

وسجل كيفن دي بروين ركلة الجزاء بنجاح بتسديدة قوية على يمين فورستر حارس ساوثامبتون.

وأضاف البديل فيل فودين الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 75.

وجاء الدور على البديل الآخر رياض محرز ليوقع على الهدف الرابع بعدها بأربع دقائق.

الفوز وصل بمانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.

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