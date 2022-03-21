شيفيتشينكو يعلق على هتاف جماهير تشيلسي لـ أبراموفيتش

علق أندري شيفيتشينكو لاعب تشيلسي ومنتخب أوكرانيا الأسبق على هتاف بعض جماهير تشيلسي إلى مالك النادي رومان أبراموفيتش خلال مواجهة الفريق مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تجميد أموال أبراموفيتش في البلاد ومن ضمنها نادي تشيلسي مع تجميد كامل حسابات النادي البنكية، وذلك على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن أبراموفيتش نيته في بيع النادي دون الحصول على المقابل المادي وفقا للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية,

وقال شيفيتشينكو خلال حوار مع صحيفة دايلي ميل: "لا أصدق ما يحدث حاليا، لقد كانت ليدنا علاقة طويلة مع روسيا ولا اعتقد بأنها ستكون كما كانت مرة أخرى أبدا ولكن أعرف أيضا أن هناك العديد من الروس يريدون إنهاء الحرب".

وعلق شيفيتشينكو على هتاف جماهير تشيلسي باسم أبراموفيتش قائلا: "لقد دفع الملايين إلى ناديهم وأعدهم لتحقيق نجاح كبير لكنه لديه روابط في الحرب ومع بوتن، على الرغم من الخطأ في تصرفات هؤلاء المشجعين إلا أنني أرى أن تشيلسي هو ضحية أخرى لهذه الحرب غير المرغوب فيها".

واستمر "التاريخ الذي بناه تشيلسي لا يمكن إلغاؤه وسيبقى المشجعون دائما خلف النادي، أعلم أنها لحظة صعبة لكنني أيضا في موقف مع ما يحدث في بلاديوأود أن أناشد الجميع بأن يلعب دوره أنا فقط أريد الشيء الأكثر أهمية وهو إيقاف الحرب في بلادي، نعرف جميعا أن الحرب قاسية ولكن يجب ألا نتحمل ذلك".

وأضاف "هناك شعور شخصي ولكنني لا أبحث عن الرياضة حاليا وأعرف ما يحدث لكن الرياضة هي شيء ثانوي بالنسبة لي الآن أنا أركز على بلدي".

وأتم "الناس يأخذون مواقفهم ولكن بالنسبة لي فإن الرسالة التي تم نشرها من المجتمع الرياضي واضحة وهي أوقفوا الحرب".