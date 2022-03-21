كلوب: أبريل الناري؟ كل الخصوم لا تحلم بمواجهة ليفربول

يثق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في قدرة فريقه على تخطي الصعاب في شهر أبريل الذي يلعب فيه عدة مباريات قوية متتالية.

ليفربول تأهل لنصف نهائي كأس إنجلترا، كما يلعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويتجه نحو جولات الحسم في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي خلال أبريل المقبل.

وقال كلوب: "سنبدأ مبارياتنا في أبريل بلقاء واتفورد في الدوري ثم بنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ثم نلعب ضد سيتي في الدوري قبل ملاقاة بنفيكا في الإياب وسيتي في الكأس، بعدها نلعب ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري، من وجهة نظر ليفربول، هذه مباريات ضخمة، لذا سنحاول التفكير في كل مباراة على حدة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نعرف قبل مواجهة نوتينجهام فورست أن سيتي سيكون المنافس في نصف نهائي الكأس، وإذا كنت تريد الوصول إلى النهائي عليك مواجهة أي خصم".

وأردف المدرب الألماني "كلما تقدمت في أي بطولة، فمن المحتمل أن تواجه سيتي في مرحلة ما".

وأكمل "لا أعتقد أن أي خصم يحلم بمواجهة ليفربول. مباراة سيتي ستكون صعبة علينا وعليهم، لكن هناك الكثير من المباريات التي سنلعبها قبل ذلك الحين".

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يبدأ ليفربول مشواره الناري في شهر أبريل المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي بلقاء واتفورد يوم 2 أبريل، ثم بنفيكا يوم 5 وسيتي يوم 10، قبل أن يواجه بنفيكا من جديد يوم 13 ثم سيتي يوم 16 أو 17.

مانشستر يونايتد سينتظر ليفربول في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم 19 أو 20 أبريل، ثم يلعب رفاق محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 23 أو 24.

ويختتم ليفربول الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 30 لكنه قد يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (في حالة تأهله) يوم 26 أو 27 من الشهر نفسه.